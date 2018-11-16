Путин: Существующая система обеспечения льготными лекарствами малоэффективна

По словам главы государства, людям нередко приходится самим оплачивать положенные им медикаменты.

Существующая система обеспечения россиян льготными лекарствами малоэффективна. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Санкт-Петербурге, посвящённом лекарственному обеспечению россиян.

— Нужно знать, какое число жителей имеют право на льготные лекарства. Если нет должного учёта, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы. И главное: не все льготники получают положенные препараты. Получается, что существующая система обеспечения льготными лекарствами малоэффективна, — сказал Путин, отметив, что нередко люди вынуждены сами оплачивать положенные им медикаменты.

Лидер страны назвал очевидным, что в регионах необходимо навести порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем медпрепаратов.

Глава государства сегодня посетил предприятие ведущего отечественного производителя инсулинов "Герофарм" в Санкт-Петербурге.