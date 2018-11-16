Большинство граждан РФ поддержали запрет на свободную продажу оружия

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Большинство граждан РФ поддержали запрет на свободную продажу оружия

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Фото: ©РИА Новости/Антон Вергун

Доля респондентов, утвердительно ответивших на вопрос, стоит ли ввести такое ограничение, составила 89%.

По данным опроса, который был проведён фондом "Общественное мнение", большинство граждан РФ считают верным запрет на свободную продажу огнестрельного оружия в стране. Результаты исследования публикует РИА "Новости".

На идею запретить свободную продажу оружия положительно отреагировали 89% участников опроса. Ещё 7% опрошенных заявили, что данный запрет является неправильным, а 4% респондентов затруднились ответить.

При этом 82% участников опроса выразили мнение, что свободная продажа огнестрела привела бы к росту преступности на территории России. Противоположным образом ответили 4% респондентов, а ещё 9% считают, что это никак не отразилось бы на уровне преступности.

Напомним, ранее Росгвардия предложила увеличить возрастной ценз для граждан, которые хотят приобрести огнестрельное оружие.

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