Большинство граждан РФ поддержали запрет на свободную продажу оружия

По данным опроса, который был проведён фондом "Общественное мнение", большинство граждан РФ считают верным запрет на свободную продажу огнестрельного оружия в стране. Результаты исследования публикует РИА "Новости".
На идею запретить свободную продажу оружия положительно отреагировали 89% участников опроса. Ещё 7% опрошенных заявили, что данный запрет является неправильным, а 4% респондентов затруднились ответить.
При этом 82% участников опроса выразили мнение, что свободная продажа огнестрела привела бы к росту преступности на территории России. Противоположным образом ответили 4% респондентов, а ещё 9% считают, что это никак не отразилось бы на уровне преступности.
Напомним, ранее Росгвардия предложила увеличить возрастной ценз для граждан, которые хотят приобрести огнестрельное оружие.
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