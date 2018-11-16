Сделал приятно. В Москве мужчина ограбил цветочный и подарил букет девушке

Выйдя из магазина с деньгами и цветами, он подарил букет девушке, которая просто проходила мимо.

В районе Новокосино на востоке Москвы мужчина, угрожая ножом, ограбил цветочный магазин, забрав оттуда деньги и букет цветов. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

Мужчина зашёл в магазин и выбрал букет. Когда продавщица принесла цветы на прилавок, злоумышленник достал "предмет, похожий на нож" и потребовал от продавщицы деньги вместе с букетом, при этом угрожая женщине физической расправой.

Получив желаемое, он вышел из магазина и подарил букет проходившей мимо девушке. Через некоторое время его задержали на северо-востоке Москвы.

Подозреваемым оказался 32-летний приезжий. Его задержали и поместили под стражу.