Умерла жена первого президента Татарстана

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Умерла жена первого президента Татарстана

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Минтимер Шаймиев с супругой Сакиной Шаймиевой. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Скончалась супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — Сакина Шаймиева. Её не стало на 79-м году жизни. В пресс-службе лидера республики рассказали, что она умерла после продолжительной болезни.

Подробности кончины Сакины Шаймиевой не раскрываются.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже выразил соболезнования в связи уходом первой леди республики из жизни.

Супруга первого президента Татарстана Сакина Шаймиева родилась в 1939 году. В 1958 году она познакомилась с Минтимером Шаймиевым. Они поженились в 1961 году. Сам Минтимер Шаймиев были президентом Татарстана с 1991 по 2010 год.

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