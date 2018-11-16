Хотят обелить УПА. Украинские депутаты требуют переписать учебники истории

Кроме того, в книгах обнаружили "гендерный дисбаланс": только 9% изображённых в учебнике исторических личностей — женщины.

Депутаты Львовского областного совета обратились в Министерство образования и науки Украины и потребовали отозвать тираж учебника по истории для учащихся 10-го класса. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Парламентариям, в частности, не понравилось то, что авторы назвали коллаборационистами (сотрудничающими с врагами) лидеров Украинской повстанческой армии (УПА)* и участников украинских батальонов.

Кроме того, в этих учебниках и школьных пособиях обнаружили "гендерный дисбаланс". В Минобрнауки Незалежной отметили, что только 9% изображённых в учебнике исторических личностей — женщины.

Протест переписыванию истории выразили 250 историков Украины и подписали открытое письмо.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.