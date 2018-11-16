Путин: Надо понять, позволяет ли бюджет снять с людей бремя трат на лекарства

Российский лидер напомнил, что тема обеспечения медикаментами обсуждалась на совещании в июне, а сейчас к дискуссии приглашены и главы регионов.

Президент России Владимир Путин на совещании по проблемам обеспечения медикаментами заявил о необходимости обеспечения россиян лекарствами в необходимом объёме.

— Дело не в распределении полномочий, совершенно не в этом; главное, чтобы люди, вне зависимости от того, где они живут, получали необходимую помощь, — сказал российский лидер.

Он отметил, что на обеспечение лекарствами в России из бюджета ежегодно выделяется более 380 миллиардов рублей.

— Нам нужно чётко, ясно понимать, насколько рационально они (средства бюджета. — Прим. ред.) используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты, — заявил глава государства.

Путин напомнил, что тема обеспечения медикаментами обсуждалась на совещании в июне, а сейчас к дискуссии приглашены и главы регионов.

— Это важно, потому что именно субъекты федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан, — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что существующая система обеспечения россиян льготными лекарствами малоэффективна.