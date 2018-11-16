Минобороны заявило о проституции и сексуальном рабстве в лагере "Эр-Рукбан"

На территории действует всего пять медицинских учреждений, услуги которых недоступны беженцам из-за высоких цен.

Официальный представитель Министерства обороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов заявил, что в лагере "Эр-Рукбан" процветает проституция и сексуальная эксплуатация малолетних.

— Ещё одним негативным аспектом жизни в лагере является неспособность местной администрации обеспечить беженцам личную безопасность. На территории "Эр-Рукбана" широко распространены воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство, — заявил Тарасов.

Он также подчеркнул, что имеют место быть случаи торговли людьми, а регистрация браков, актов смерти и рождения не производится.

При этом гуманитарная ситуация в "Эр-Рукбане" достигла критического уровня. Как сообщил представитель оборонного ведомства, люди вынуждены ютиться в тесных лачугах, в которых нет воды и электричества. Уборка и вывоз мусора с территории не осуществляются. Одной из основных является проблема обеспечения беженцев водой.

Тяжёлым остаётся положение в сфере здравоохранения. Сообщается, что на территории действует всего пять медицинских учреждений, услуги которых недоступны беженцам из-за высоких цен. Также имеется 40 аптек, однако и в них наблюдаются слишком высокие цены.

— Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании, попасть в которую крайне трудно, так как беженцы из лагеря выпускаются подконтрольными США боевиками только за деньги с условием обратного возвращения, — добавил Тарасов.

Кроме того, он отметил, что всё продовольствие, которое отправляется в лагерь, перехватывается боевиками. Также отмечаются случаи попадания в "продуктовое рабство" из-за отсутствия денег у беженцев.

Минобороны призывает мировое сообщество обратить внимание на ситуацию вокруг "Эр-Рукбана" и повлиять на США.