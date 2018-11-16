Не хрустеть. В Госдуме предложили запретить попкорн в кинотеатрах

Член Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.
— Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами... Люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна, заходят и начинают там хрустеть, кидать это всё, — сказал он в беседе с корреспондентом агентства городских новостей "Москва".
По словам Свищева, с этим реально бороться, даже несмотря на то, что "это бизнес". В качестве аргумента он привёл практику кинотеатров в СССР, где попкорн не продавался и "никто не хрустел".
Также он привёл результаты исследований, которые доказали, что во время просмотра кино человек ест больше, чем он привык, что стимулирует его употреблять больше вредных продуктов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени