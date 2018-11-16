Путин отметил развитие фармацевтической отрасли в России

Глава государства посетил предприятие "Герофарм" в Санкт-Петербурге, его визит связан со Всемирным днём борьбы с диабетом.

Российский лидер Владимир Путин отметил развитие отечественных технологий, которые позволяют производить современные лекарства для лечения серьёзных болезней. Глава государства заявил об этом, посетив фармацевтическое предприятие "Герофарм" в Санкт-Петербурге.

— Меня очень порадовало, что те, кто организовал это предприятие, сделали с нуля. Просто, честно говоря, впечатляет, что смогли и специалистов найти, сделать первые шаги и довести до промышленного производства, причём самого высокого класса, заняли самое серьёзное положение на рынке, — сказал Путин.

Предприятие намерено расширить производство и поставки за рубеж. Глава государства похвалил такие планы. Он также отметил, что его визит на предприятие, которое выпускает инсулин, связано со Всемирным днём борьбы с диабетом.

Путин констатировал, что в России диабетом страдает около 4,5 миллиона человек.