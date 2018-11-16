Путин: Всё должно крутиться и строиться вокруг человека

Президент РФ Владимир Путин доволен развитием технологий, которые позволяют производить современные лекарства для лечения самых серьёзных заболеваний. Об этом он сказал во время посещения фармацевтического предприятия "Герофарм" в Петербурге.
— Повышение качества и продолжительности жизни граждан — одна из ключевых целей развития страны, именно вокруг этих задач, вокруг человека всё должно крутиться и строиться, в том числе наши национальные проекты, — сказал Путин.
По словам российского лидера, даже с самыми опасными недугами сейчас можно успешно бороться, "прежде всего благодаря новым передовым технологиям и новым поколениям лекарств, а наука и биотехнология действительно очень быстро развиваются".
Путин добавил, что передовые технологии дают возможность увеличить на десятки процентов случаи спасения людей с тяжёлыми заболеваниями.
— Если действовать целенаправленно, прилагая к этому определённые усилия, не только финансовые, то всё получается, — выразил уверенность президент.
В качестве примера глава государства привёл показатели развития отечественной фармацевтики. Он рассказал, что за последние шесть лет было зарегистрировано почти три тысячи отечественных медикаментов, полностью отвечающих критериям безопасности и качества.
Путин отметил, что посещение "Герофарма", занимающегося выпуском инсулина, связано со Всемирным днём борьбы с диабетом (15 ноября). Он рассказал, что в РФ диабетом страдают около 4,5 миллиона человек.
— Планируется, что завод будет производить инсулиновые препараты в объёмах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах, — заявил Путин, уточнив, что эти производители уже занимают 30% на рынке.
Российский лидер похвалил планы предприятия по расширению производства и поставкам продукции за рубеж.
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