Путин: Всё должно крутиться и строиться вокруг человека

По мнению российского лидера, именно повышение качества и продолжительности жизни граждан — одна из ключевых целей развития страны.

Президент РФ Владимир Путин доволен развитием технологий, которые позволяют производить современные лекарства для лечения самых серьёзных заболеваний. Об этом он сказал во время посещения фармацевтического предприятия "Герофарм" в Петербурге.

— Повышение качества и продолжительности жизни граждан — одна из ключевых целей развития страны, именно вокруг этих задач, вокруг человека всё должно крутиться и строиться, в том числе наши национальные проекты, — сказал Путин.

По словам российского лидера, даже с самыми опасными недугами сейчас можно успешно бороться, "прежде всего благодаря новым передовым технологиям и новым поколениям лекарств, а наука и биотехнология действительно очень быстро развиваются".

Путин добавил, что передовые технологии дают возможность увеличить на десятки процентов случаи спасения людей с тяжёлыми заболеваниями.

— Если действовать целенаправленно, прилагая к этому определённые усилия, не только финансовые, то всё получается, — выразил уверенность президент.

В качестве примера глава государства привёл показатели развития отечественной фармацевтики. Он рассказал, что за последние шесть лет было зарегистрировано почти три тысячи отечественных медикаментов, полностью отвечающих критериям безопасности и качества.

Путин отметил, что посещение "Герофарма", занимающегося выпуском инсулина, связано со Всемирным днём борьбы с диабетом (15 ноября). Он рассказал, что в РФ диабетом страдают около 4,5 миллиона человек.

— Планируется, что завод будет производить инсулиновые препараты в объёмах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах, — заявил Путин, уточнив, что эти производители уже занимают 30% на рынке.

Российский лидер похвалил планы предприятия по расширению производства и поставкам продукции за рубеж.