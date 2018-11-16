Общественная палата обсудит возможность перехода на летнее время

В настоящее время нет единого мнения среди экспертов относительно экономии энергетических ресурсов при переходе на летнее время.

Общественная палата РФ обсудит возможность возвращения в стране летнего времени. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

— В Общественной палате РФ обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе, — говорится в сообщении.

Круглый стол по этому вопросу пройдёт 19 ноября. Общественники также обсудят влияние летнего и зимнего времени на качество жизни человека и поиск оптимальных подходов к решению проблемы установления благоприятной системы исчисления времени.

Отметим, что 21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе на зимнее время, который состоялся 26 октября 2014 года. После этого из регионов стали поступать жалобы на недостаток солнечного света по вечерам. В настоящее время среди экспертов мирового сообщества нет единого мнения относительно экономии энергетических ресурсов при переходе на летнее время.