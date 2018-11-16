"Сидим на овощах". Невеста весом 270 кг рассказала о борьбе с ожирением

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в нашей стране лишним весом страдают 14% мужчин и 26% женского населения. Лайф поговорил с Натальей Руденко из Волгограда, которую называют самой крупной женщиной в России. Она рассказала, насколько трудно живётся полным людям и что они делают для похудения и самореализации.

Наталья Руденко в свои 36 лет весит 270 килограммов при росте 166 сантиметров. В эфире одного из федеральных каналов её возлюбленный, Илья, сделал предложение руки и сердца. Пара живёт вместе уже два года, но о церемонии бракосочетания говорить рано: женщине трудно передвигаться, да и свадебных платьев таких размеров не шьют. Тем не менее Руденко упорно движется к цели — пойти под венец стройной и счастливой.

— Что для борьбы с лишним весом сейчас делаете дома самостоятельно?

— Диеты, сидим на варёных овощах, кашах, правильное питание, калории считаем.

— Сколько калорий в день?

— 1500.

— Тяжело удерживать себя в таких рамках?

— Очень.

— Сколько времени прошло с тех пор, как сели на диету?

— Почти месяц прошёл.

— За это время вы отметили снижение чувства голода?

— Нет, ничего такого не чувствую, говорю так, как есть, не чувствую.

— Какие-то изменения в настроении отметили?

— Ну, наверное, я в предвкушении того, что скоро лягу в больницу.

— То есть вы больше воодушевлены, нежели расстроены ограничениями?

— Определённо да.

— Что насчёт ваших планов с замужеством? Как сейчас складываются ваши отношения с любимым человеком?

— Пока всё в порядке. Как я уже говорила ранее, пока я не увижу результатов и изменений в своём здоровье, о свадьбе никакой не может быть и речи. Я настаиваю на том же. Никаких изменений пока я не увижу со своим здоровьем, ни о чём речи быть не может. Он же не единственный мужчина в этой жизни, не будет он — будет другой.

— Он настаивает на похудении или это ваша воля?

— Это моя воля, он ни на чём не настаивает, поэтому он говорит: "Если тебе в этом теле хорошо, я приму тебя такой, какая ты есть, если тебе плохо — я помогу тебе похудеть". Но вы, наверное, слышали неоднократно, что нет в этой жизни ничего постоянного, во-первых, а во-вторых, а на кого сейчас можно надеяться? В ком можно быть уверенным на 100%? Поэтому, как я могу сказать, что он единственный мужчина в моей жизни, если завтра он развернётся и уйдёт, не знаю, налево, направо, вдоль, поперёк, а послезавтра меня машина переедет.

Я когда выходила первый раз замуж, я тоже говорила, что выхожу один раз и на всю жизнь замуж. И я всегда так думала и не разводилась с первым мужем только потому, что была уверена, что "а как же так, я не имею на это права". Состояться брак, может, и состоится, но не раньше, чем через год, как я уже говорила, если не будут последствия его прошлой жизни влезать в наши отношения, ну много факторов, которые могут помешать, понимаете?

— Что сейчас говорят врачи по поводу вашего состояния, замечают какие-то улучшения? Вес уменьшается?

— Меня кладут в клинику, и там уже будет более подробно рассматриваться, то есть сейчас никто ничего сказать не может, и, после того как я лягу в больницу, тогда уже будет видно, ясно, понятно.

— То есть вы пока не взвешиваетесь?

— Ага.

— Но вы сами замечаете — объёмы уходят?

— Врать не буду, не знаю. Слишком большой вес, чтобы увидеть это вот так.

— Может быть, какое-то чувство облегчения, что-то не могли раньше делать — сейчас делаете?

— Есть. Передвигаться стало проще.

— Когда ложитесь в больницу?

— На следующей неделе. Теперь всем стало интересно, а вот умерла бы я, как сказал мне врач в своё время, и никто бы, если бы я не обратилась, никто бы не знал, что есть такая Наташа, я это прекрасно понимаю.

— Вы своим поступком дали многим людям надежду, в том числе и на счастливую личную жизнь, на полноценную.

— В плане молодого человека, ну, он не единственный, потому что, я думаю, что если будет не он, то будет любой другой. Я вполне полноценная, не косая, не кривая, не рябая, сами понимаете. В любом случае, одна я не останусь, было бы желание.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в стране ожирением страдают 14 процентов мужчин и 26% женского населения. При этом она отмечает, что у нашей страны далеко не плохие показатели, но тенденция к ухудшению есть.