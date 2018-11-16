"Аэрофлот" подтвердил введение запрета смартфонов на работе

Фото соответствующего приказа появилось в соцсетях в пятницу утром. Документ оказался подлинным: компания с госучастием озаботилась обеспечением информационной безопасности.

Сотрудникам "Аэрофлота" действительно запретили использовать в офисных помещениях телефоны, с помощью которых можно проводить фото- и видеосъёмку. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе перевозчика. Там пояснили, что ограничение введено в целях обеспечения информационной безопасности.

— Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием. Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения, — добавили в "Аэрофлоте".

Отметим, что авиакомпания не стала пионером в России по части защиты служебной информации. Смартфоны перед входом в офис сдают и сотрудники других крупных корпораций. По данным "Ведомостей", в главном московском офисе "ЛУКойла" такие ограничения действуют ещё с 2005 года: всех сотрудников перед входом обязали выключать телефоны или сдавать их в специальные шкафчики.