ЕС: Украина должна защищать детей и бороться с разжиганием ненависти

С подобными проблемами в сфере безопасности Незалежная столкнулась ещё в 2014 году.

В Евросоюзе отреагировали на сообщения о детском лагере на Украине, занятия в котором проводили члены праворадикальных групп. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее телеканал "Евроньюс" показал кадры из лагеря в Тернопольской области, где детей учат стрелять из автомата Калашникова, а также рассказывают, что по жителям ДНР и ЛНР можно стрелять.

— Мы видели сообщения, на которые вы ссылаетесь. Украина столкнулась с известными проблемами безопасности с 2014 года. В то же время Украина должна обеспечить соблюдение своих существующих международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти, — заявил агентству чиновник из ЕС.

Он также отметил, что в Евросоюзе впредь ожидают осуждения подобных действий от украинских властей и надеются, что в будущем будут приняты меры в отношении доказанных случаев.

В сюжете также указывалось, что лагеря финансируются Министерством молодёжи и спорта Украины, однако, как подчеркнул чиновник, ведомство уже опубликовало комментарий, в котором данная информация была опровергнута.