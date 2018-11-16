Главный раввин Украины рассказал о слежке за киевской синагогой

Чтобы определить, кто следит за молитвенным домом в синагоге, позвали на помощь израильских коллег.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что за синагогой в Киеве ведётся слежка сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

— В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, с использованием метода распознания лиц и образов новейшей системой AnyVision, было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют двум гражданам, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Этими гражданами оказались два сотрудника НАБУ. Кроме того, раввин заявил, что им удалось установить IP-адреса, с которых осуществлялись кибератаки на систему безопасности синагоги, в частности отключались камеры видеонаблюдения.

Асман добавил, что данная ситуация взята под контроль "на самых высоких национальном и международном уровнях". При этом руководство синагоги готово к сотрудничеству с компетентными органами для решения этого вопроса.