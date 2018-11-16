ОНК, навещавшая Цеповяза в колонии, сложила полномочия вслед за своей главой

Все члены общественной наблюдательной комиссии Амурской области приняли решение сложить полномочия. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на замглавы региональной ОНК Андрея Зенкова.

По словам сотрудников региональной комиссии, таким образом они решили поддержать своего руководителя Наталью Охотникову, которая покинула свой пост.

Напомним, скандал разразился после слов председателя ОНК Амурской области, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз — меценат, предприниматель и потомственный фермер. Наталья Охотникова заявила, что от действий Цеповяза не пострадал ни один человек.

Осенью 2010 года банда Цапков напала на семью фермера Сервера Аметова и убила 12 человек, в том числе четверых детей.