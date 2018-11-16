Путин призвал регионы прекратить выбирать единственных поставщиков лекарств

По словам лидера, зачастую такая практика приводит к завышению цен на медикаменты.

Президент России Владимир Путин призвал пресекать практику определения региональными властями единственных поставщиков лекарств, которые избегают конкуренции и завышают цены на медикаменты. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

— Ещё одна важная тема — это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов, — заявил Путин.

По его словам, такими привилегиями чаще всего пользуются местные унитарные предприятия, которые ориентируются на собственную выгоду.

— Это приводит к завышению цены, а значит — к уменьшению количества лекарств и количества людей, которые их получают... Мы уже принимали решения по этим вопросам, хотел бы услышать, что здесь сделано, причём не на словах, а по существу, на деле, — добавил Путин.