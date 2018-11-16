В день ЕГЭ в Южной Корее ограничили авиаперелёты и движение машин

Государственные и частные компании сдвинули на один час позже начало рабочего дня.

В день сдачи ежегодного единого государственного экзамена в Корее власти страны ограничили движение автомобилей и авиаперелёты. Об этом сообщает ТАСС.

По всей Корее работали 1100 пунктов сдачи экзамена. В радиусе 200 метров от каждого из них было ограничено движение. Кроме того, на время сдачи теста по английскому языку было приостановлено авиасообщение — в расписание самолётов были внесены соответствующие изменения.

Экзамен проходил в форме теста с 8:40 до 17:40 (2:40 — 11:40 по московскому времени) с учётом перерыва на обед в пяти дисциплинах: корейский язык и литература, математика, английский язык, история Кореи и на выбор естественные или общественные науки, второй иностранный язык или иероглифика. Тест сдавали почти 600 тысяч выпускников и иных желающих поступить в университеты в 2019 году.

Результаты экзамена каждый узнает в индивидуальном порядке до 5 декабря.