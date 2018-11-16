В Волгограде кирпичная стена обрушилась на шесть припаркованных машин

Конструкция могла обвалиться из-за морозов, долгое время в ней наблюдалась трещина.

Кирпичная стена обрушилась на шесть припаркованных рядом с ней машин в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщают "Городские вести".

Инцидент произошёл на парковке возле депо "Желдорсервис". При этом, как сообщил очевидец событий, долгое время в стене была трещина, а причиной происшествия могли стать первые морозы.

Сейчас работники пытаются добиться для себя выплаты компенсации. В ближайшее время станут известны точные причины ЧП и кто понесёт ответственность за него.