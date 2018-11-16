Семья Раймонда Паулса эмигрировала из Латвии

Родные известного композитора перебрались в США, а его внучки уже стали полноценными носителями западной культуры.

Прославленный композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс признался, что его семья больше не живёт в Латвии. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости. По словам музыканта, его близкие последовали примеру тех жителей прибалтийской республики, "у которых ещё есть деньги" на эмиграцию.

— Такая тенденция у всех, у кого есть деньги, — объясняет он. — Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски.

Паулс рассказал, что его внучки стали не просто жителями США, но и полноценными носителями западных ценностей и культуры.

— Я по этому поводу улыбаюсь, но Pūt, vējiņi ("Вей ветерок", латышская народная песня. — Прим.) они не поют. Там другая музыка, — добавил он.

Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. Он прославился как автор музыки к множеству эстрадных хитов и мелодий к фильмам. Самые известные свои песни он написал в соавторстве с Ильёй Резником и Андреем Вознесенским. В разные годы их исполняли Алла Пугачёва и София Ротару, Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле, Лариса Долина и Кристина Орбакайте.

У композитора одна дочь и трое внуков: 29-летняя Анна-Мария, 24-летняя Моника и 23-летний Артур.