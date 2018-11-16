Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому

Суд арестовал исполняющую обязанности главного врача роддома в Калининграде, где скончался новорождённый малыш. Об этом сообщил СК РФ в "Твиттере".

По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил. Своё решение она мотивировала высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики. Добавим, что само лекарство стоит от 18 до 24 тысяч рублей.

И.о. главврача роддома в Калининграде арестована по делу о превышении должностных полномочий.



Она дала указание медперсоналу сделать так, чтобы новорожденный не выжил, мотивируя это высокой стоимостью необходимого ему препарата и ухудшением статистики

https://t.co/pQ0xRHbaTz pic.twitter.com/vaoekxpBPM — Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 ноября 2018 г.

Малыш умер. Однако в историю родов в больнице внесли, что ребёнок якобы скончался ещё в утробе матери. В итоге главврача арестовали по статье "Превышение должностных полномочий".