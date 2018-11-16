Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому

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Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому

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Фото: © Pixabay

Суд арестовал исполняющую обязанности главного врача роддома в Калининграде, где скончался новорождённый малыш. Об этом сообщил СК РФ в "Твиттере".

По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил. Своё решение она мотивировала высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики. Добавим, что само лекарство стоит от 18 до 24 тысяч рублей.

Малыш умер. Однако в историю родов в больнице внесли, что ребёнок якобы скончался ещё в утробе матери. В итоге главврача арестовали по статье "Превышение должностных полномочий".

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