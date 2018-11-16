Путин проверил набор жизненно важных лекарств в аптеке в Петербурге

Местные жители поделились с российским лидером, что эта аптека действительно обладает нужным ассортиментом по доступным ценам.

Президент РФ Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения заехал в одну из аптек в районе Пушкин в Петербурге. Российский лидер объяснил, что хотел убедиться в наличии необходимого набора медикаментов в свободной продаже и по доступным ценам.

— Мы ехали с совещания, я предложил остановиться, — сказал президент дежурному провизору. Глава государства попросил позвать заведующую, чтобы узнать, есть ли в наличии все препараты первой необходимости.

Заведующая рассказала, что ведётся постоянный мониторинг наличия лекарств из перечня жизненно важных и необходимых, поэтому они постоянно есть на прилавке. Она посетовала, что торговой точке не разрешается иметь большой крест на вывеске, чтобы не портить исторический облик района, на что Путин ответил, что как раз благодаря вывеске и попросил остановиться там.

У выхода из аптеки российского лидера встретила группа местных жителей, которые заметили кортеж.

— Мы думали, вы приболели, — пошутил молодой человек, обращаясь к Владимиру Путину.

— Нет, слава Богу! — ответил президент, пожелав здоровья также всем собравшимся.

Местные жители также сообщили президенту, что эта аптека действительно хорошая и что лекарства по доступным ценам в ней всегда есть.