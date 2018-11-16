Построй свою любовь. Почтальон Печкин закрутит роман с няней сестры Дяди Фёдора

В новых сериях "Возвращения в Простоквашино" зрителей ждёт неожиданная любовная линия.

В новых эпизодах мультсериала "Простоквашино", которые увидят свет в 2019 году, появится новая героиня. Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме рассказал директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, сообщает РИА "Новости".

Вместе с этой героиней в мультфильм будет введена и любовная линия. Почтальон Печкин закрутит трогательный роман с няней Веры Павловны — младшей сестры Дяди Федора.

— Этот персонаж возьмёт на себя миссию приглядывать за детьми, проживающими в деревне. И между этой женщиной и почтальоном Печкиным обязательно возникнут какие-то тёплые отношения. В конце концов, наш почтальон это заслужил, — проанонсировал Машковцев.

Напомним, что в новых сериях Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, Шарика — Гарик Сукачёв, маму дяди Фёдора — Юлия Меньшова, самого дядю Фёдора — Алексей Онежен, а Матроскин говорит голосом Антона Табакова.