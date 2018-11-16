Нет денег. В Киеве заявили, что не смогут построить военную базу в Азовском море

Георгий Тука считает, что мнение о возможности ответа военным путём российскому флоту является ошибочным.

Украина не сможет построить собственную военную базу в Азовском море из-за нехватки денежных средств на это. Такое заявление в эфире телеканала "Прямой" сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий страны Георгий Тука.

— Я не являюсь сторонником тех тезисов, что давайте построим базу в Бердянске или Мариуполе — и через месяц у нас будет мощный военно-морской флот, это абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море, — ответил Тука.

Он подчеркнул, что для строительства нужны огромные средства, которых сейчас у страны нет. Также, по мнению замминистра, тезис о том, что Украина сможет военным путём ответить российскому флоту, является ошибочным.

Напомним, в марте украинская погранслужба задержала, а затем арестовала рыболовецкое судно "Норд" в Азовском море. Членов экипажа обвинили в нарушении морских границ. Ранее Европарламент утвердил резолюцию по Азовскому морю, которая предусматривает введение санкций против России в случае обострения ситуации.

Накануне, 15 ноября, стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов. Их экипажи обвиняются в "незаконном заходе в порты оккупированного Крыма".