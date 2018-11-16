Адвокат Мамаева обжаловал отказ суда о переводе футболиста из СИЗО под залог

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов обжаловал отказ Тверского суда Москвы принять заявление о переводе спортсмена из СИЗО под залог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сам правозащитник отметил, что просит Московский городской суд отменить решение Тверского суда столицы и отправить на рассмотрение ходатайство об изменении Павлу Мамаеву меры пресечения.

Ранее СМИ сообщили, что футболисту "Краснодара" смягчили обвинение. В связи с этим его адвокат и подал заявление с просьбой перевести спортсмена под залог, однако суд этот документ не принял.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. Ранее они рассказали правозащитникам, что внимательно слушают новости и ждут, когда "перестанут их травить".