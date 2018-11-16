В Лондоне скончался российский и британский биохимик Жорес Медведев

Российский и британский биохимик и геронтолог Жорес Медведев скончался 15 ноября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его брата-близнеца, известного историка Роя Медведева.

По его словам, Жорес умер в своём доме в Лондоне. За день до смерти ему исполнилось 93 года.

Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Грузии, в 1950 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. С 1962 по 1969 год он возглавлял лабораторию молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске.

Из-за выхода в США книги "Подъём и падение Лысенко" в 1969 году он лишился работы. В январе 1973 года он переехал в Соединённое Королевство. Туда его пригласили на работу в отдел генетики Национального института медицинских исследований.