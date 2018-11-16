Авиакомпания "Россия" запустила дополненную реальность для юных путешественников

Приложение Rossiya Kids, с помощью которого на дисплеях смартфонов оживают детские дорожные наборы, доступно в App Store и Google Play.

Авиакомпания "Россия", входящая в Группу "Аэрофлот", запустила приложение дополненной реальности Rossiya Kids для смартфонов и планшетов, которое сделает полёт юных путешественников ещё увлекательнее.

— В наши дни сложно представить жизнь современного человека без того обилия гаджетов, которое подарил нам век информационных технологий. Поэтому "традиционный" бортовой энтертейнмент — журналы, брошюры, газеты, — как правило, не вызывает интереса у технологически подкованных детей. Но авиакомпания "Россия", идя в ногу со временем и внедряя самые актуальные инновации, начала диалог с юными путешественниками на понятном им языке, — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Для того чтобы включиться в игру, нужно скачать приложение, запустить его и направить камеру на наклейки из дорожного набора, и тогда их герои оживут.

Детские дорожные наборы раздаются для детей и пассажиров бизнес-класса на рейсах авиакомпании "Россия", вылетающих из Шереметьево. Они включают в себя стильный рюкзак, в котором лежат наклейки, авиадомино, игра-пазл, цветные карандаши, уникальная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами.