В Калининграде начальник выстрелил в сотрудника, который попросил зарплату

Вместе с гендиректором компании задержан и его приятель, который также принимал участие в конфликте.

Полиция Калининграда задержала мужчину, который открыл огонь по своему подчинённому из-за споров о зарплате. Об этом сообщает УМВД по области.

Инцидент произошёл утром 15 ноября. Прибывшие на место ЧП сотрудники уголовного розыска обнаружили 47-летнего местного жителя, который был ранен.

В ходе расследования был задержан 45-летний руководитель компании, занимающейся производством металлических изделий. Он пояснил, что выстрелил в подчинённого из-за того, что тот потребовал свою зарплату. В общей сложности мужчина выстрелил не менее четырёх раз.

Вместе с руководителем компании был задержан его приятель, который также принимал участие в перепалке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.