"Много зла". Польская церковь запретила контакты с киевскими раскольниками

Епископский собор выразил обеспокоенность духовной жизнью Украины и призвал всех глав православных церквей собраться и разрешить возникшие вопросы.

Польская автокефальная православная церковь запретила своим священнослужителям контактировать с представителями неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом проинформировала пресс-служба церкви по итогам заседания Собора епископов.

Сообщается, что духовным лицам запрещено "вступать в литургические и молитвенные контакты со "священниками" так называемого Киевского патриархата и так называемой автокефальной церкви, которые в своей текущей деятельности сделали много зла".

Епископский собор обеспокоен происходящим в духовной жизни Украины и призывает всех глав православных церквей собраться и попытаться разрешить возникшие вопросы, отмечает пресс-служба.

В ПАПЦ заявили, что "лишь соблюдение догматов и канонов и сохранение вековых традиций защитят православие от сложных экклезиальных последствий в международном масштабе".

Напомним, 11 октября Константинополь заявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и отменил решение от 1686 года о передаче Киевского патриархата московскому. Также была снята анафема с глав двух неканонических организаций — Филарета из Киевской митрополии и Макария из Украинской автокефальной церкви. После этого РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.