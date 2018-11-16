Скворцова предложила создать единый реестр получателей льготных лекарств

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила создать единый регистр получателей льготных препаратов, а заодно и перечень жизненно важных лекарств, а также вести единый регистр получателей льготных препаратов.

— Нам необходимо в ближайшее время внести в законодательство два изменения, касающихся и единого регистра льготополучателей, и единого перечня жизненно важных препаратов для обеспечения ими, — сказала Скворцова.

Сегодня на совещании в Петербурге президент России Владимир Путин призвал поднять уровень системы обеспечения лекарствами в нашей стране. Глава государства пояснил, что ждёт от правительства конкретных мер и предложений по этому поводу.