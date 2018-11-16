"Оправдывала убийцу". Гурцкая назвала правильным увольнение главы амурской ОНК

Она добавила, что, если эта проблема не была бы решена на региональном уровне, вопрос поднялся бы в Общественной палате.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая в беседе с Лайфом назвала правильным решением увольнение главы Амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Натальи Охотниковой. Ранее руководитель региональной ОНК назвала члена банды Цапка меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.

— Я думаю, что абсолютно это правильное решение. Конечно, этим решением детей не вернуть, ни девятимесячного малыша, ни этого четырнадцатилетнего мальчика, как и не вернуть тех людей, которые убиты зверски. Этой семье мы никак не можем помочь, но в какой-то степени справедливость восторжествовала, потому что я не понимаю, на каком основании госпожа Охотникова оправдывала убийцу, — сказала Гурцкая.

По её словам, если бы проблема не решилась бы на региональном уровне, то вопрос поднимался бы в Общественной палате.

— Эти люди (Цеповяз. — Прим. ред.) не умеют думать. Если к ним обратиться, чтобы они подумали о своих поступках, они не умеют мыслить. Человек, который может убивать вообще людей, убивать детей, сжигать ребёнка девятимесячного, я не знаю, как к ним обращаться. Я считаю, что эти люди никогда не могли ни чувствовать, ни думать, ни любить, они родились такие, — резюмировала она.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной банды Цапков. В ноябре 2010 года они убили в станице Кущёвской 12 человек. Вячеслава приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.