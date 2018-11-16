Спасибо Солсбери. В России выбрали слово года

Филологи подсчитали количество упоминаний в соцсетях, а также наличие символического смысла.

Проректор Института русского языка имени А. С. Пушкина Михаил Осадчий назвал слово 2018 года. Им стал "шпиль". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва"

— Слово "шпиль" до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в этом году оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, — объяснил Осадчий.

На втором месте оказалось слово "пенсионный". Осадчий объясняет это изменениями в пенсионном законодательстве. Он отметил, что наибольшее влияние на выбор слова оказывают социальные сети, но добавил, что получившийся рейтинг — это его "личный выбор".

Как писал ранее Лайф, Оксфордский университет выбрал слово года. Им оказалось toxic, что переводится как "токсичный", "отравленный", "наполненный ядом".