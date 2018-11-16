Агентство Bloomberg оценило ущерб экономике России от санкций

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Агентство Bloomberg оценило ущерб экономике России от санкций

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Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

В агентстве Bloomberg провели исследование и заявили, что объём экономики РФ в настоящее время на 6% меньше, чем мог бы быть, из-за введённых четыре года назад западных санкций.

Согласно оценкам экспертов, разница между фактическим и потенциальным (без ограничительных мер) темпом роста достигает 10%.

— Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями является, возможно, результатом устойчивого эффекта санкций (уже введённых и потенциальных) за последние пять лет, — сказал аналитик Скотт Джонсон.

Подчёркивается, что кроме санкций на подобную динамику повлияло падение стоимости нефти, политика таргетирования инфляции и продажи активов на развивающихся рынках.

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