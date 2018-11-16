Бывший участок Минобороны возле Кремля продали за 2,4 миллиарда рублей

Комплекс зданий, который ранее принадлежал Министерству обороны России, и 1,3 гектара земли на улице Садовнической вблизи Московского Кремля продали за 2,4 миллиарда рублей. Победителем аукциона стало ООО "Ситизен", торги транслировались на сайте "Дом.рф".
Стартовая цена лота составляла 1,2 миллиарда рублей.
Согласно документам к аукциону, участниками торгов также были ООО "Галс-инвест", АО "Стройград", ООО "Терра оптима" и физлицо — Александр Рыжов.
Проданный комплекс зданий находится в зоне объектов, которые относятся к культурному наследию России.
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