Лавров сообщил о попытках США сдержать социально-экономическое развитие России

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Лавров сообщил о попытках США сдержать социально-экономическое развитие России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

США пытаются вытеснить с мирового рынка крупные российские компании и сдержать таким образом социально-экономическое развитие государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии заседания Делового совета.

По словам главы дипломатического ведомства, конкуренция на мировом рынке продолжит возрастать, а на РФ будет оказываться беспрецедентное давление.

— Цель понятна: она заключается в том, чтобы вытеснить крупные российские компании, а в конечном счёте попытаться сдержать социально-экономическое развитие страны, — сказал он.

Лавров подчеркнул, что "особое усердие" в данном вопросе проявляет Вашингтон.

— Шантаж, ультиматумы уже стали визитной карточкой США, причём в отношении не только РФ, но и своих же союзников, — отметил он.

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