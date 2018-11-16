С директора кубанского цирка потребовали 5 млн за нападение льва на ребёнка

Прокуратура предъявила иск к директору цирка в Краснодарском крае на сумму пять миллионов рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Как сообщает РИА "Новости", он будет рассматриваться судом в процессе разбирательства по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что прокурор действует "в защиту интересов малолетнего ребёнка".

Напомним, в конце октября нынешнего года в цирке-шапито в Успенском районе Краснодарского края во время представления львица напала на четырёхлетнего ребёнка. Девочку госпитализировали и прооперировали. При этом девочка всё время находилась в коме. Организатор цирка задержан.