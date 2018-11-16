"Абсолютная ерунда". Раймонд Паулс заявил, что он слишком стар для эмиграции

По словам музыканта, в Соединённых Штатах Америки находится лишь его внучка, поскольку там она учится.

Известный советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с Лайфом заявил, что его семья никуда не эмигрировала.

— Это абсолютная ерунда, у меня внучка только учится в Америке, мы туда не собираемся ехать. Мы живём как живём, а внучка, да, она в Лос-Анджелесе учится, посмотрим, что через год будет, — сказал он.

Композитор добавил, что не может добраться в Москву на концерты, а о заграницах и говорить не приходится.

— Я старый, вот я сделаю на лице операцию такую, как у вас там, у столичных, вот тогда приеду к вам. Договорились? За ваш счёт между прочим, — резюмировал Паулс.

Ранее ряд СМИ сообщил, что семья известного советского и латвийского композитора Раймонда Паулса больше не живёт в Латвии. Как отмечалось, близкие музыканта последовали примеру тех жителей прибалтийской республики, "у которых ещё есть деньги" на эмиграцию.