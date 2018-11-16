Путин: Культура сближает народы вопреки политическим разногласиям

Российский лидер подчеркнул, что на первом таком форуме в 2012-м было 300 человек, а в мероприятиях этого года участвуют уже 35 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин заявил на открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, что культура несёт миротворческую миссию и сближает народы вопреки политическим и экономическим трудностям.

— Она сближает народы, подчас вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несёт высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения, — уверен российский лидер.

Востребованность форума Путин назвал ещё одним свидетельством того, что "культура не имеет границ". Президент России в связи с этим подчеркнул, что на первом таком форуме в 2012 году было 300 человек, а в мероприятиях этого года участвуют уже 35 тысяч человек и этот рост "говорит о многом".

По словам главы государства, на площадках этого форума собираются творческие, государственные и общественные деятели, меценаты из разных государств, "но проблемы гуманитарной сферы, поднимаемые ими, имеют общий характер, актуальный для всех, и совместный поиск ответов имеет очевидные перспективы завершиться успехом".