Суд потребовал от Белого дома восстановить пропуск журналиста CNN

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Суд потребовал от Белого дома восстановить пропуск журналиста CNN

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Фото: © Twitter/The Daily Wire

Федеральный окружной суд Вашингтона обязал Белый дом временно восстановить пропуск корреспондента CNN Джима Акосты. Журналисту вновь разрешено посещать открытые для прессы мероприятия.

Пропуск выдан на время рассмотрения вопроса о конституционности решения Белого дома лишить корреспондента постоянного пропуска. По мнению CNN, пресс-служба президента США нарушила Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Напомним, Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента CNN Джима Акосты за то, что он "распускал руки" по отношению к девушке, которая выполняла работу стажёра на брифинге Дональда Трампа. Впоследствии телекомпания подала на Белый дом в суд. К иску присоединились их коллеги из Fox News.

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