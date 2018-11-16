Лайнер British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине

Самолёт British Airways, совершавший рейс из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на источник.
По данным издания, самолёт подал сигнал бедствия над Польшей и снизил высоту до трёх тысяч метров.
Факт экстренной посадки подтвердил представитель аэропорта Tegel. Он назвал это промежуточной посадкой. Она обычно делается для самолётов, которые летают на длительные расстояния.
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