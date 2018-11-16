Лайнер British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине

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Лайнер British Airways, летевший из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине

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Фото: © flickr.com/Simon_sees

Воздушное судно подало сигнал бедствия над Польшей и снизило высоту до трёх тысяч метров.

Самолёт British Airways, совершавший рейс из Москвы в Лондон, экстренно сел в Берлине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на источник.

По данным издания, самолёт подал сигнал бедствия над Польшей и снизил высоту до трёх тысяч метров.

Факт экстренной посадки подтвердил представитель аэропорта Tegel. Он назвал это промежуточной посадкой. Она обычно делается для самолётов, которые летают на длительные расстояния.

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