В Казахстане дзюдоиста убили в очереди за углём

В Казахстане в городе Семей в драке погиб 33-летний чемпион республиканских соревнований по дзюдо Жасулан Абиев. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Сообщается, что инцидент произошёл 12 ноября в очереди на угольном разрезе Каражыра. Дзюдоист вступил в конфликт с мужчиной. После этого между ними вспыхнула драка, в результате которой Абиев получил тяжёлые травмы головы.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 24-летний местный житель.