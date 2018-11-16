В Казахстане дзюдоиста убили в очереди за углём

В Казахстане в городе Семей в драке погиб 33-летний чемпион республиканских соревнований по дзюдо Жасулан Абиев. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Сообщается, что инцидент произошёл 12 ноября в очереди на угольном разрезе Каражыра. Дзюдоист вступил в конфликт с мужчиной. После этого между ними вспыхнула драка, в результате которой Абиев получил тяжёлые травмы головы.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 24-летний местный житель.
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