Три новых подразделения появятся в ВДВ

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Три новых подразделения появятся в ВДВ

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Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В составе Воздушно-десантных войск РФ появятся три новых подразделения. Об этом на встрече с военными атташе сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

По его словам, сложившаяся мировая обстановка требует от армии развития мобильного компонента вооружённых сил, чтобы нейтрализовать возможные угрозы.

— В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, — заявил Вязников.

Точные сроки создания новых формирований не называются.

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