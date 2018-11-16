Три новых подразделения появятся в ВДВ

В составе Воздушно-десантных войск РФ появятся три новых подразделения. Об этом на встрече с военными атташе сообщил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.
По его словам, сложившаяся мировая обстановка требует от армии развития мобильного компонента вооружённых сил, чтобы нейтрализовать возможные угрозы.
— В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, — заявил Вязников.
Точные сроки создания новых формирований не называются.
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