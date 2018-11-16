Путин рассказал, чего ждёт от Года театра в России

Российский президент Владимир Путин ожидает, что Год театра в России будет очень насыщенным и содержательным и без преувеличения охватит всю страну. Об этом глава государства рассказал на гала-открытии Международного культурного форума.

— Следующий, 2019 год знаменует Год театра. Он обещает быть очень насыщенным и весьма содержательным, а его мероприятия охватят без всякого преувеличения всю нашу страну, — сказал российский лидер.

Он отметил, что России интересен опыт других стран в области культуры.