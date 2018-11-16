Золотой салат. Украинцы потратят на новогодний оливье на 28% больше

Три килограмма одного из самых любимых праздничных блюд в этом году будут стоить чуть более 166 гривен.

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко в "Фейсбуке" сообщил, что в этом году жители страны заплатят на 28% больше за ингредиенты для салата оливье.

Стоимость продуктов он изучал на основании своего рецепта. Для приготовления салата он использует 600 граммов картофеля, 250 граммов отварной моркови, 200 граммов лука, 8 яиц, 600 граммов варёной колбасы, полкило солёных огурцов, зелёного горошка в банке 425 граммов и 300 граммов майонеза. Соль и перец он добавляет по вкусу.

Исходя из актуальных на ноябрь цен он установил, что приготовление почти трёх килограммов салата оливье, которого будет достаточно для восьми человек, уйдёт 166,2 гривны. В прошлом году этот показатель равнялся 130,2 гривны. Соответственно, в нынешнем году он отметил удорожание на 28%.