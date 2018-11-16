Посла России вызвали в МИД Финляндии

Павла Кузнецова потребовали явиться в ведомство в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО, которое Хельсинки приписывают России.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов вызван в Министерство иностранных дел Финляндии. Об этом сообщает финское государственное агентство STT.

— Кузнецов вызван в понедельник утром для обсуждения в связи с помехами в работе GPS, — говорится в сообщении.

По данным агентства, Кузнецов был вызван в связи с нарушением сигнала GPS во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), которое Финляндия приписывает России.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") прошли с 25 октября по 7 ноября с участием около 50 тысяч военных из 30 стран. Во время манёвров было зафиксировано нарушение работы системы глобального позиционирования GPS. Премьер Финляндии предположил, что эти помехи могут быть вызваны российским вмешательством. В Кремле ответили, что ничего не знают про помехи в системе GPS и вопрос нужно адресовать в Минобороны РФ. В российском МИД заявили, что ответят на вопросы о помехах только после официальных обращений.