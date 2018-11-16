Промышленное производство в России выросло на 3% за 2018 год

При этом в октябре текущего года в области снабжения электроэнергией наблюдалось снижение на 3,2%.

В России промышленное производство за 10 месяцев 2018 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что в октябре наблюдался рост на 3,7%, а в сентября — на 5,8%.

Выросли показатели в сфере добычи полезных ископаемых на 3,3%. Отмечается рост на 3,2% в сфере обрабатывающих производств, на 1,2% — в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром. Сфера водоснабжения подросла на 0,4%.

При этом за прошлый месяц добыча полезных ископаемых прибавила 7,4% в сравнении с текущим периодом 2017 года. Отмечается также снижение на 3,2% в области снабжения электроэнергией, однако в сфере водоснабжения наблюдается рост на 4,8%.