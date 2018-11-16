Школьники ограбили два магазина в Калининграде

За ночь трое молодых людей успели также наведаться в кондитерскую и угнать две машины.

Ученики девятого класса одной из школ Калининграда подозреваются в том, что за ночь ими был совершён целый список преступлений, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что подростки решили ограбить два магазина. В одном из них камеры наблюдения зафиксировали, как молодые люди выносят сейф, ноутбук и алкоголь.

Кроме того, школьники успели побывать в кондитерской, откуда вынесли пирожные. Им удалось угнать и два автомобиля.

По данным Mash, всё это подростки сделали, желая произвести впечатление на своих подруг. Теперь девушки проходят свидетелями по уголовному делу. Молодые люди задержаны.