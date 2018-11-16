Ошибка вышла. Поющий грузинские песни кот оказался японцем

Кот, который произвёл фурор в России своим пением, на самом деле живёт в Японии. Об этом сообщил петербургский блогер Юрий Мережко, ранее опубликовавший видеоролик с "грузинскими застольными песнями" в исполнении питомца.
— Весело начинается утро... Рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю. Итак, коты живут в Японии. А жаль. На этой фотке кот как бы говорит: "Эй, слюшай, кебаб будэшь?" — написал петербуржец в своём "твиттере".
Весело начинается утро. По @EuropaPlus рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю.— Юрий Мережко (@yoorashka) 16 ноября 2018 г.
Итак, коты живут в Японии.
А жаль. На этой фотке кот как-бы говорит: "эй, слюшай, кебаб будэшь?" pic.twitter.com/u5xIBdWDWq
Как выяснилось, смешной ролик опубликовал один из японских интернет-пользователей. Он пояснил, что музыкального кота на самом деле зовут Чобимару.
— Чобимару опять что-то говорит... Страшно... — написал автор публикации.
ちょび丸が、またなにか喋り出した…怖い… pic.twitter.com/HAixAFQNg8— LLR伊藤 (@llritotomohiro) 11 ноября 2018 г.
Как ранее сообщал Лайф, поющего кота прославил в России житель Санкт-Петербурга. Вся Россия пришла в восторг от видео, которое блогер подписал словами: "Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить".
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