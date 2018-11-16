Ошибка вышла. Поющий грузинские песни кот оказался японцем

Петербуржец, опубликовавший забавное видео, объяснил, что его неправильно поняли: это вовсе не его кот. Но слава о певце уже разнеслась по свету.

Кот, который произвёл фурор в России своим пением, на самом деле живёт в Японии. Об этом сообщил петербургский блогер Юрий Мережко, ранее опубликовавший видеоролик с "грузинскими застольными песнями" в исполнении питомца.

— Весело начинается утро... Рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю. Итак, коты живут в Японии. А жаль. На этой фотке кот как бы говорит: "Эй, слюшай, кебаб будэшь?" — написал петербуржец в своём "твиттере".

Весело начинается утро. По @EuropaPlus рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю.

Итак, коты живут в Японии.

А жаль. На этой фотке кот как-бы говорит: "эй, слюшай, кебаб будэшь?" pic.twitter.com/u5xIBdWDWq — Юрий Мережко (@yoorashka) 16 ноября 2018 г.

Как выяснилось, смешной ролик опубликовал один из японских интернет-пользователей. Он пояснил, что музыкального кота на самом деле зовут Чобимару.

— Чобимару опять что-то говорит... Страшно... — написал автор публикации.

Как ранее сообщал Лайф, поющего кота прославил в России житель Санкт-Петербурга. Вся Россия пришла в восторг от видео, которое блогер подписал словами: "Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить".