"Поймала кураж". Загитова оценила свой мировой рекорд на Гран-при России

Алина Загитова, установившая новый мировой рекорд в короткой программе на Гран-при России, заявила журналистам, что для неё важен не только результат, а "чисто и с душой кататься".

— Для меня не имеют значения оценки и места. Главное — чисто и с душой кататься, — сказала 16-летняя спортсменка.

Также Загитова очень тепло отозвалась о болельщиках, поддержку которых, по словам фигуристки, она ощутила с первого дня состязаний.

— Я поймала кураж, зрители очень помогли, — отметила фигуристка.

Ранее Лайф писал, что Загитова одержала более чем уверенную викторию в короткой программе, получив от судей 80,78 балла. Таким образом, россиянка установила новый мировой рекорд.