Time назвал лучшие телесериалы года

Американский журнал Time назвал десять лучших сериалов 2018 года. Рейтинг опубликован на сайте издания 15 ноября.

Первую строчку в списке занял британский сериал "Убивая Еву". В нём показана история сотрудницы британской разведки Евы Поластри, которая выслеживает наёмную убийцу.

На втором месте расположились "Острые предметы". Главная героиня мини-сериала — журналист Камилла Прикер. Она выписывается из больницы, где лечилась от алкоголизма, и возвращается в родной город, чтобы написать статью об убийстве двух девушек.

Третьей позиции рейтинга удостоен второй сезон "Атланты". Сериал рассказывает историю двоюродных братьев-рэперов, которые пытаются забраться на вершину музыкального Олимпа.

Кроме того, в список лучших сериалов года попали "Патрик Мелроуз", "В лучшем мире", "Когти", "Поза" и другие телешоу.